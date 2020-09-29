Ломаченко в случае победы над Лопесом проведет бой с Селби или Камбососом

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила, что 31 октября в андеркарде боя Александр Усик – Дерек Чисора Ли Селби (28-2, 9 КО) и Джордж Камбосос (18-0, 10 КО) поспорят за статус обязательного претендента на титул IBF в легком весе.

Что интересно, Селби и Камбосос уже в четвертый раз получают дату боя. Предыдущие попытки сорвались из-за пандемии коронавируса.

На данный момент чемпионом IBF в весовой категории до 61,2 кг является Теофимо Лопес (15-0, 12 КО), который 17 октября в Лас-Вегасе встретится с украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).