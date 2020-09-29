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Гассиев проведет поединок с экс-соперником Кличко

Бокс
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Тогда победу одержал украинец

Гассиев проведет поединок с экс-соперником Кличко
Новина українською

Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в крузервейте Мурат Гассиев (26-1, КО 19) вернется в ринг 31-го октября, где проведет бой против экс-претендента на титул WBC в супертяжелом дивизионе Кевина Джонсона (35-17-1, КО 19), с которым боксировал украинец Виталий Кличко.

"Долгожданный дебют Мурата Гассиева в тяжелом весе запланирован на 31 октября в Сочи в поединке с Кевином Джонсоном. На мой взгляд, Мурату пойдет на пользу поединок против такого соперника после долгого простоя. Кевин Джонсон – непредсказуемый боксер, который проводил поединки с очень известными соперниками. Желаю Мурату хорошей подготовки. А мы в свою очередь ведем переговоры с его промоутерами".

Напомним, что последний поединок Гассиев провел летом 2018 года, проиграв в финале турнира WBSS украинцу Александру Усику. После этого россиянин перебрался в хэвивейт, но из-за постоянных травм он так и не смог дебютировать.

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В статье: Виталий Кличко Мурат Гассиев
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Источник:
rusboxing
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