Гассиев проведет поединок с экс-соперником Кличко

Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в крузервейте Мурат Гассиев (26-1, КО 19) вернется в ринг 31-го октября, где проведет бой против экс-претендента на титул WBC в супертяжелом дивизионе Кевина Джонсона (35-17-1, КО 19), с которым боксировал украинец Виталий Кличко.

"Долгожданный дебют Мурата Гассиева в тяжелом весе запланирован на 31 октября в Сочи в поединке с Кевином Джонсоном. На мой взгляд, Мурату пойдет на пользу поединок против такого соперника после долгого простоя. Кевин Джонсон – непредсказуемый боксер, который проводил поединки с очень известными соперниками. Желаю Мурату хорошей подготовки. А мы в свою очередь ведем переговоры с его промоутерами".

Напомним, что последний поединок Гассиев провел летом 2018 года, проиграв в финале турнира WBSS украинцу Александру Усику. После этого россиянин перебрался в хэвивейт, но из-за постоянных травм он так и не смог дебютировать.