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Чисора: В бою с Усиком я выложусь по максимуму, разряжу пушки

Бокс
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Дерек уверен в своей победе

Чисора: В бою с Усиком я выложусь по максимуму, разряжу пушки
Новина українською

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Дерек Чисора (32-9, 23 КО) заявил, что победит украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) в их очном поединке. Цитирует Чисору Sky Sports.

"Я не проиграю. Я выложусь по максимуму, разряжу пушки. Вопрос даже не в том, как сильно я этого хочу. Вы знаете, что когда ты очень сильно чего-то желаешь, то сделаешь все для этого. Я пройду сквозь этого парня. Какими бы навыками он ни владел, ему понадобится больше, чтобы остановить меня. Когда я выйду на бой с ним – это будет что-то невероятное. Я пройду сквозь него. Я не думаю, что сейчас в хэвивейте есть кто-то сильнее меня. Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер? Нет, они не сильнее меня. Я сильнее, безумнее и хочу этого больше. Я не хочу разочароваться в себе. Я желаю отдать все свои силы".

Бой между боксерами запланирован на 31 октября. По предварительным данным, он должен состояться в Лондоне на пустой арене О2.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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