Маурисио Сулейман: Есть вероятность, что победитель боя Ломаченко – Лопес подерется с Хэйни

Президент WBC Маурисио Сулейман в интервью YouTube-каналу Boxing Social заявил, что победитель поединка между обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise в легком дивизионе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) получит первоочередное право на бой с хозяином обычного пояса WBC Дэвином Хэйни (24-0, 15 КО).

"Если у франчайзингового чемпиона в любой период времени возникает возможность бросить вызов другому чемпиону, он, несмотря на наличие обязательного претендента, может при желании подраться за этот титул. Мы ничего не приказываем. Франчайзинговые чемпионы могут двигаться вперед и участвовать в боях, которые они хотят заполучить. Есть вероятность, что победитель боя Ломаченко – Лопес подерется с Хэйни. Но у нас также есть поединок Люка Кэмпбелла против Райана Гарсии. Победитель этого противостояния сразу же сразится с Хэйни. Но если победитель поединка Ломаченко – Лопес потребует боя с Хэйни, у него будет приоритет".

Напомним, поединок Ломаченко – Лопес состоится 17 октября. Бой пройдет в Лас-Вегасе при пустых трибунах.