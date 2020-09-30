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Альварес снова подал в суд на промоутера и DAZN

Бокс
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Канело продолжает стоять на своем

Альварес снова подал в суд на промоутера и DAZN
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Три недели назад Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) из-за отсутствия боев в 2020 году подал иск на промоутерскую компанию Golden Boy, стриминговый сервис DAZN и лично Оскара Де Ла Хойю на 280 миллионов долларов.

Суд отклонил претензии Альвареса из-за механических ошибок, но теперь стало известно, что мексиканец направил второй иск, а дело Альвареса будет рассматриваться в Верховном суде штата Калифорния по округу Лос-Анджелес.

Альварес не готов пойти на существенное уменьшение гарантированных гонораров по контракту с DAZN. Лучшему боксеру современности по действующему соглашению полагаются 35 миллионов долларов за бой.

Ранее в СМИ появилась информация, что Альварес вернется на ринг 14 ноября, а его соперником станет Билли Джо Сондерс или Каллум Смит.

Сауль Альварес в последнем бою осенью 2019 года нокаутировал Сергея Ковалева и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе.

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В статье: Бокс Сауль Альварес
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