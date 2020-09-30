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Усик и Чисора проведут бой на Уэмбли?

Бокс
(1 голосов)

Александр может пойти по стопам Владимира Кличко

Усик и Чисора проведут бой на Уэмбли?
Новина українською

Громкий бой в супертяжелом весе между Александром Усиком (17-0, 13 КО) и Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) запланирован на 31 октября, однако за месяц до поединка боксеры до сих пор не знают, где состоится бой.

Портал Boxing News Online не исключил, что Усик и Чисора выяснят отношения на 90-тысячной арене Уэмбли в Лондоне.

Промоутер Эдди Хирн рассчитывает, что власти Великобритании разрешат хотя бы частично заполнить трибуны огромного комплекса, что позволит организаторам заработать на продаже билетов.

Ожидается, что в случае победы над Чисорой Усик в 2021 году проведет бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа, который до пандемии коронавируса несколько раз собирал Уэмбли, включая мегафайт 2017 года против Владимира Кличко.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.09.2020 в 14:51
Коли вже цього ватника оттридварасять?
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