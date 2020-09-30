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Джошуа: Фьюри стал профессионалом в 2008 году

Бокс
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Энтони назвал самые большие победы Тайсона

Джошуа: Фьюри стал профессионалом в 2008 году
Новина українською

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) высказался об обладателе пояса WBC Тайсоне Фьюри (30-0-1, 21 КО). Британец признался, что не догадывался, что когда-либо встретиться с соотечественником на профессиональном ринге. Цитирует "Цыганского Короля" Sky Sports.

"Помните, что Фьюри выступал в тяжелом весе задолго до меня. Он стал профессионалом в 2008 году. В этом году я провел первый любительский бой. Я никогда не думал, что догоню Фьюри. Он никогда не был на моем радаре.

Я не знал Тайсона до тех пор, пока не стал профессионалом и не начал ходить по пятам всех этих тяжей. Я начал давать жару, и теперь они стали актуальными в моей жизни.

Мои отношения с Тайсоном сложились только потому, что я прогрессировал быстрее него. У него были две хорошие победы – над Деонтеем Уайлдером и Владимиром Кличко".

Напомним, Фьюри был предпоследним соперником Владимира Кличко, которому тот проиграл свои титулы. Последним стал как раз AJ.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
XSport.ua
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