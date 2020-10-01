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Беринчинк может начать сотрудничество с промоутером Джошуа и Усика

Бокс
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Денис выйдет на международный уровень?

Беринчинк может начать сотрудничество с промоутером Джошуа и Усика
Новина українською

Один из крупнейших промоутеров современности Эдди Хирн проявил интерес к сотрудничеству с Денисом Беринчиком (13-0, 7 КО), которому принадлежит титул WBO International в легком весе.

Беринчик 8 октября в Лесниках (Киевская область) проведет бой с опытным румыном Виорелом Симионом (22-3, 9 КО).

В случае победы над Симионом Беринчик может пойти по стопам Александра Усика (17-0, 13 КО) и заключить контракт с компанией Matchroom Boxing. При таком сценарии Денис уже в 2021 году имеет все шансы получить большой бой против Люка Кэмпбелла или Энтони Кролла, которые также сотрудничают с Хирном.

Денис Беринчик в последнем бою в феврале текущего года в Броварах единогласным решением судей разобрался с Эктором Сармиенто (21-2, 14 КО).

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В статье: Денис Беринчик Эдди Хирн
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Источник:
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