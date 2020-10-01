Тайсон Фьюри: Я бы поставил Усика в один ряд со мной и Уайлдером

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился мнением о расстановке сил в супертяжелом дивизионе.

"Джошуа – боец третьего уровня. Есть я и Уайлдер - мы с легкостью можем побить всех, но также я поставлю к нам Александра Усика, потому что он – быстроногий левша.

Все эти супертяжеловесы могут побить друг друга, как мы видели. В этой игре есть уровни, и я – на вершине.

Я побил двух чемпионов с более чем 10 защитами поясов. Я могу побить Джошуа в любом варианте поединка, и есть только один путь доказать обратное – выйти и показать мне это", – сказал Фьюри.

Следующий бой Фьюри проведет против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Дата боя пока неизвестна.