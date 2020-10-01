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Тайсон Фьюри: Я бы поставил Усика в один ряд со мной и Уайлдером

Бокс
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Все из-за быстрых ног украинца

Тайсон Фьюри: Я бы поставил Усика в один ряд со мной и Уайлдером
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Чемпион WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поделился мнением о расстановке сил в супертяжелом дивизионе.

"Джошуа – боец третьего уровня. Есть я и Уайлдер - мы с легкостью можем побить всех, но также я поставлю к нам Александра Усика, потому что он – быстроногий левша.

Все эти супертяжеловесы могут побить друг друга, как мы видели. В этой игре есть уровни, и я – на вершине.

Я побил двух чемпионов с более чем 10 защитами поясов. Я могу побить Джошуа в любом варианте поединка, и есть только один путь доказать обратное – выйти и показать мне это", – сказал Фьюри.

Следующий бой Фьюри проведет против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО). Дата боя пока неизвестна.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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