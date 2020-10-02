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Промоутер Усика заразился коронавирусом

Бокс
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COVID-19 добрался и до Эдди Хирна

Промоутер Усика заразился коронавирусом
Новина українською

Коронавирус у одного из самых влиятельных промоутеров современности обнаружили в процессе подготовки к вечеру боксу в Милтон-Кинсе. Для Matchroom Boxing шоу 4 октября станет первым с 22 августа, когда Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта.

«Опустошен новостью, что сегодня сдал положительный тест на Covid-19 и должен немедленно покинуть «пузырь». Отправляюсь домой отдыхать, до встречи завтра», - сообщил Хирн.

На 31 октября у Хирна запланировано еще одно крупное событие – в этот день Matchroom Boxing в Великобритании (возможно, на Уэмбли в Лондоне) организовывает громкий бой между украинцем Александром Усиком и Дереком Чисорой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что сотрудничество с Эдди Хирном может начать Денис Беринчик.

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В статье: Эдди Хирн коронавирус
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