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Спарринг-партнер сравнил Ломаченко и Лопеса

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Американец встречался на ринге с каждым чемпионом

Спарринг-партнер сравнил Ломаченко и Лопеса
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

Легковес из США Карлос Бальдерас (9-1, 8 КО) в качестве спарринг-партнера встречался на ринге и с Ломаченко, и с Лопесом.

"Ломаченко прямо напротив тебя. Вроде как, если выбросишь удар, то можешь ударить его, но он «ловит» твои удары, уворачивается. Он заставляет тебя устать.

Лопес намного сильнее Ломаченко. Он тяжелее его, это точно. Ломаченко более комбинационный боец, а Теофимо одно-двухударный.

Как пройдет бой? Я вижу, как Теофимо хорошо проведет первые 7 раундов. А к 8-9 раундам он, должно быть, измотается", - сказал Бальдерас.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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