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Мейвезер за 300 миллионов готов выйти на МакГрегора или Хабиба

Бокс
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Флойд знает, как делать большие деньги

Мейвезер за 300 миллионов готов выйти на МакГрегора или Хабиба
Новина українською

Мейвезер в 2017 году за бой со звездой UFC Конором МакГрегором заработал около 300 миллионов долларов и объявил о завершении карьеры с послужным списком 50-0. Американец готов в 43 года вернуться на ринг, если ему предложат такую же сумму.

"150 миллионов за бой с МакГрегором? Этого недостаточно, чтобы вернуться меня на ринг. Мое здоровье важнее.

Готов ли я драться с молодыми боксерами? Зачем мне рисковать здоровьем? У меня была своя эпоха, а сейчас эпоха этих молодых парней.

Но я готов выйти на Конора или Хабиба – на этих двух боях я мог бы заработать 600 миллионов долларов", - цитирует Мейвезера BoxingScene.

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В статье: Флойд Мейвезер Конор Макгрегор Хабиб Нурмагомедов
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