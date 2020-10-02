Фьюри: Нокаутирую Джошуа за три раунда

Промоутеры Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) предварительно на 2021 год договорились о бое за все титулы в супертяжелом весе.

"Я нокаутирую Джошуа за три раунда. Он очень уязвим. Один левый хук в голову – и он упадет.

Когда начнется бой, я покажу, что нужно делать с таким культуристом, как он.

Разве у Джошуа больше боксерских способностей, чем у Цыганского короля?

Его нокаутировал Руис. Да у меня в одном пальце ноги больше навыков, чем у него во всем теле", - заявил Фьюри для TalkSport.

Тайсон Фьюри в следующем бою в третий раз встретится с Деонтеем Уайлдером, а Энтони Джошуа ждет обязательная защита в бою с Кубратом Пулевым.