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Отец Фьюри: Ставлю Усика на второе место после сына

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Отец чемпиона WBC лестно высказался об украинце

Отец Фьюри: Ставлю Усика на второе место после сына
Новина українською

Александр Усик дебютировал в супертяжелом весе осенью прошлого года, а его второй бой в хэвивейте должен пройти 31 октября в Великобритании против Дерека Чисоры.

"Усик – хороший боец, я поставлю его на второе место после Тайсона. Если бы он был прирожденным супертяжем, а не крузером, то смог бы создать проблемы. Но обладает ли он мощью супертяжеловеса?

Мне не понравился Усик в бою против Чазза Уизерспуна. Это был плохой вечер для него. Я считаю, что лучшие годы Уизерспуна остались в прошлом, однако Усик провозился с ним до восьмого раунда.

Способен ли Усик соответствовать в плане мощи этим гигантам, которые сейчас выступают в хэвивейте? Посмотрим. Тем не менее он умеет боксировать. А бокс – это все, что нужно. Но если Усика прижмут к канатам и немного потреплют, посыплется ли он? Я так не думаю, но всегда есть такая возможность", - заявил Джон Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Отметим, что в рейтинге журнала The Ring Александр Усик в супертяжелом весе не входит в топ-10.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Источник:
Fightnews.info
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