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Владислав Сиренко уверен в победе Ломаченко в бою с Лопесом

Бокс
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По мнению супертяжеловеса, Василий легко справится с оппонентом

Владислав Сиренко уверен в победе Ломаченко в бою с Лопесом
Новина українською

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (14-0, 13 КО) поделился ожиданиями от боя чемпиона WBA, WBC и WBO в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) против обладателя пояса IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

- Думаю, что Лопес будет очень активным, начнет дерзко, сделает быстрый старт. Но Василий – это мастер своего дела, я думаю, что он намного превосходит Лопеса в мастерстве, в физической силе, в выносливости. Думаю, Ломаченко не с большими трудностями одолеет Лопеса.

- У Ломаченко более 400 дней простоя. Не сыграет это злую шутку?

– Знаете, на каждом это может отражаться по-разному. Кому-то это в плюс идет, а кому-то – в минус. Естественно, хотелось бы видеть Василия чаще в ринге, потому что его бокс прекрасен, и мы все кайфуем от этого, но жизнь вносит свои коррективы, – сказал Сиренко.

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В статье: Владислав Сиренко Василий Ломаченко
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