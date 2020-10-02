Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бой Ломаченко и Лопеса смогут посетить 250 человек
Власти штата Невада ослабили ограничения
Поединок между чемпионом WBA, WBC и WBO в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет с минимальным количеством зрителей.
Власти штата Невада ослабили ограничения и позволили собирать на мероприятиях до 250 человек. Поэтому промоутер Боб Арум планирует воспользоваться этим.
"Мы собираемся сделать поединок доступным для спонсоров, а затем передать большую часть билетов первым респондентам. Мы не продаем билеты".
Поединок Ломаченко – Лопес пройдет 17 октября.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...