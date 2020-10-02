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Бой Ломаченко и Лопеса смогут посетить 250 человек

Бокс
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Власти штата Невада ослабили ограничения

Бой Ломаченко и Лопеса смогут посетить 250 человек
Новина українською

Поединок между чемпионом WBA, WBC и WBO в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет с минимальным количеством зрителей.

Власти штата Невада ослабили ограничения и позволили собирать на мероприятиях до 250 человек. Поэтому промоутер Боб Арум планирует воспользоваться этим.

"Мы собираемся сделать поединок доступным для спонсоров, а затем передать большую часть билетов первым респондентам. Мы не продаем билеты".

Поединок Ломаченко – Лопес пройдет 17 октября.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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