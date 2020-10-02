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Усик: Мне нравиться драться на выездах

Бокс
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Украинец рассказал о подготовке к бою

Усик: Мне нравиться драться на выездах
Новина українською

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) рассказал о выступлениях в самой тяжелой весовой категории и о поединках на выезде.

"Мне всю жизнь говорят, что у меня не получится, или что я маленький для этого веса. Я просто не обращаю на это внимание. Не думаю, что они физически сильнее меня. Они могут быть больше по весу и по росту. Но это не является их преимуществом или моим недостатком.

Я выхожу в ринг и знаю, что я должен сделать. Я же готовился к этому. Нужно сжигать себя тут, чтобы на выезде чувствовать себя хорошо. Мне нравиться драться на выездах. Если меня зовут в свой лес, то я готов приехать. Если они хотят приехать ко мне, то пусть приезжают", – сказал Усик.

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В статье: Александр Усик
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