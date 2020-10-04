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Санта Крус: Я думаю, что у Теофимо есть преимущество над Ломаченко, так как он больше и сильнее

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Комментарий чемпиона

Санта Крус: Я думаю, что у Теофимо есть преимущество над Ломаченко, так как он больше и сильнее
UA-Футбол
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Чемпион мира в первом легком весе по версии WBA Лео Санта Крус (37-1-1, 19 КО) поделился своими мыслями по поводу поединка Ломаченко - Лопес. Его слова цитирует FightNews:

"Это отличный бой. Оба они - замечательные бойцы, обладающие прекрасными навыками. Это поединок с равными шансами. Но я вижу разницу в том, что Теофимо сильнее. Он выглядит в легком весе более естественно. Лопес кажется большим.

Я думаю, что если Лопес поймает Ломаченко, то потрясет его и нокаутирует. Но, как я уже сказал, Ломаченко - замечательный, искусный боец.

Василий очень быстрый, он выбрасывает классные удары. Если Лопес его не поймает, он будет комбинировать и, на мой взгляд, победит судейским решением. Так что это будет очень интересный поединок.

Я хочу увидеть, как все сложится. Я думаю, что у Теофимо есть преимущество, так как он больше и сильнее" - сказал он.

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко прокомментировал бой Ломаченко - Лопес.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Лео Санта Крус
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