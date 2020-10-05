Сумасшествие: 8 нокдаунов и дикий нокаут в бою Сепеда – Баранчик

Хосе Сепеда (33-2, 26 КО) в одном из самых драматичных боев последнего 10-летия в Лас-Вегасе нокаутировал Ивана Баранчика (20-2, 13 КО) и стал официальным претендентом на титул WBC в первом полусреднем весе.

Сепеда и Баранчик по 4 раза отправляли друг друга в нокдаун, но каждый раз падавшему удавалось восстановиться и продолжить бой.

В пятом раунде Баранчик в очередной раз сбил Сепеду с ног, однако попытка белоруса добить соперника привела к катастрофе – Иван пропустил мощный контратакующий удар и оказался в глубоком нокауте. Это стоит видеть!