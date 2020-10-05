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Ломаченко и Лопес прошли взвешивание за 14 дней до боя

Бокс
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Все идет по плану

Ломаченко и Лопес прошли взвешивание за 14 дней до боя
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

За две недели до выхода на ринг Ломаченко на весах показал 64,1 кг, а Лопес – 64,6 кг. За неделю вес украинца уменьшился на 100 граммов, в то время как чемпиону IBF из США удалось сбросить почти 2 кг.

Ломаченко и Лопесу предстоит проделать немало работы для сгонки веса. Бой между двумя чемпионами мира в легком дивизионе пройдет в категории до 61,2 кг.

Ранее UA-Футбол сообщал, что бой Ломаченко и Лопеса смогут посетить 250 человек.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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