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Ломаченко: Теофимо Лопес превосходный панчер с отличным боксерским IQ

Бокс
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Украинец похвалил своего будущего соперника

Ломаченко: Теофимо Лопес превосходный панчер с отличным боксерским IQ
Новина українською

Чемпион мира в легком дивизионе по версиям WBC Franchise, WBO, WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) прокомментировал боксерский интеллект своего будущего визави Теофимо Лопеса (15-0, 13 КО). Украинец признался, что ожидает интересного боя с американцем и уже начал просматривать его поединки и анализировать. Цитирует "Хай-Тека" Boxing Scene.

"Он превосходный панчер с отличным боксерским IQ, и он моложе. Но количество боев у нас одинаковое. У меня большой опыт 12-раундовых боев, так что поглядим, как продержится Теофимо. Я начал смотреть его бои и анализировать его. Я увидел боксерский интеллект Лопеса, он хорошо понимает, что ему нужно делать и хорошо чувствует соперника. Будет интересный бой".

Напомним, долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе состоится 17 октября.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
XSport.ua
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