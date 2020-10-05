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Диллиан Уайт: Уайлдер - идиот
Британец раскритиковал своего соотечественника за то, что он уволил тренера
Британский боксёр Диллиан Уайт раскритиковал Деонтея Уайлдера за увольнение тренера Марка Бреланда.
"Это была худшая ошибка Уайлдера, потому что Бреланд был единственным в его команде, кто боксировал и становился чемпионом мира. Он был единственным, кому было плевать на деньги и славу. Уайлдер — идиот, если не смог это увидеть. Впрочем, это его команда, и именно он отвечает там за всё. Удачи ему, но он совершил огромную ошибку", — приводит слова Диллиана Уайта Bad Left Hook.
Напомним, во время боя между Уайлдером и Тайсоном Фьюри, который состоялся в феврале и завершился поражением Деонтея, Бреланд выбросил на ринг полотенце в седьмом раунде, ознаменовав первое поражение в профессиональной карьере Уайлдера. Тогда боксёр выразил недовольство решением тренера, однако оставил его в своей команде.