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Владимир Кличко – в списке претендентов на включение Международный зал славы бокса

Бокс
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У легенды хэвивейта достойные конкуренты

Владимир Кличко – в списке претендентов на включение Международный зал славы бокса
Новина українською

Опубликован список боксеров, которые в 2021 году претендуют на попадание в Международный зал славы бокса. Помимо экс-гегемона супертяжелого веса Владимира Кличко в нем оказались Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Мигель Котто, Тимоти Брэдли, Рикки Хаттон, Карл Фроч, Джеймс Тони и другие боксеры.

Кличко с перерывами на протяжении 15 лет являлся чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Также украинец выигрывал Олимпийские игры в 1996 году в Атланте.

Владимир Кличко может стать вторым боксером из Украины в Международном зале славы бокса после своего старшего брата Виталия.

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В статье: Владимир Кличко Бокс
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