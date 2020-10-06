Владимир Кличко – в списке претендентов на включение Международный зал славы бокса

Опубликован список боксеров, которые в 2021 году претендуют на попадание в Международный зал славы бокса. Помимо экс-гегемона супертяжелого веса Владимира Кличко в нем оказались Флойд Мейвезер, Андре Уорд, Мигель Котто, Тимоти Брэдли, Рикки Хаттон, Карл Фроч, Джеймс Тони и другие боксеры.

Кличко с перерывами на протяжении 15 лет являлся чемпионом мира в супертяжелом дивизионе. Также украинец выигрывал Олимпийские игры в 1996 году в Атланте.

Владимир Кличко может стать вторым боксером из Украины в Международном зале славы бокса после своего старшего брата Виталия.