Деревянченко: Бой с Лопесом не будет легким для Ломаченко

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) ставит на украинца, но ожидает непросто бой для двукратного олимпийского чемпиона из Белгород-Днестровского.

"Конечно, я желаю Василию победы и думаю, что она будет за Василием. Я с ним тренировался и скажу, что это просто удивительный атлет. Я думаю, что это не будет лёгкий бой для Василия.

Лопес крупнее Ломаченко? Я с Василием тренировался и знаю, что у него очень сильная физическая готовность. Он спарринговал даже со средневесами", - сказал Деревянченко.