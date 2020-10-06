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Деревянченко: Бой с Лопесом не будет легким для Ломаченко

Бокс
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Деревянченко: Бой с Лопесом не будет легким для Ломаченко
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) ставит на украинца, но ожидает непросто бой для двукратного олимпийского чемпиона из Белгород-Днестровского.

"Конечно, я желаю Василию победы и думаю, что она будет за Василием. Я с ним тренировался и скажу, что это просто удивительный атлет. Я думаю, что это не будет лёгкий бой для Василия.

Лопес крупнее Ломаченко? Я с Василием тренировался и знаю, что у него очень сильная физическая готовность. Он спарринговал даже со средневесами", - сказал Деревянченко.

Ранее UA-Футбол сообщал, что бой Ломаченко и Лопеса смогут посетить 250 человек.

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В статье: Василий Ломаченко Сергей Деревянченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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