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Ломаченко назвал три сильных качества Лопеса

Бокс
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Но в пользу Василия опыт

Ломаченко назвал три сильных качества Лопеса
Новина українською

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

"Лопес – великолепный панчер, у него высокий боксерский IQ, он моложе. Но у меня больший опыт 12-раундовых поединков. Так что посмотрим, как он сможет держаться по ходу боя.

Я начал смотреть его поединки и узнавать о нем. Я увидел его боксерский IQ, и он понимает, что ему нужно делать. Он очень хорошо начинает чувствовать своих соперников. Так что посмотрим. Это будет очень интересный бой для всего боксерского сообщества.

Легкий вес – не моя категория. Я должен стать абсолютным чемпионом мира, потому и перешел в легкий вес. Я дам все ответы всем людям после боя с Лопесом", - сказал украинец.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ломаченко и Лопес прошли взвешивание за 14 дней до боя.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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