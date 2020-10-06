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Ломаченко показал, как выглядит его день. ВИДЕО

Бокс
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​​​​​​​Украинский чемпион очень активен

Ломаченко показал, как выглядит его день. ВИДЕО
Новина українською

Чемпион WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) между тренировками успевает найти время и для своего хобби.

Василий Ломаченко вернется на ринг 17 октября в бою с чемпионом IBF Тоефимо Лопесом. Поединок пройдет в Лас-Вегасе при ограниченном количестве зрителей.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс
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