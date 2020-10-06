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Ломаченко показал, как выглядит его день. ВИДЕО
Украинский чемпион очень активен
Чемпион WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) между тренировками успевает найти время и для своего хобби.
LOMA DAY! Каждый день чемпиона наполнен движением, адреналином и новыми вызовами. Смотри, как выглядит день Василия Ломаченко. Each day of the champion is full of action. Energy, adrenalin, challenges… Watch how LOMA’s day looks like. Clothing @lomus_shop Location @loma_sport_hotel Video @42motions Насичений день чемпіона! Дивіться, як виглядає LOMA DAY.
Василий Ломаченко вернется на ринг 17 октября в бою с чемпионом IBF Тоефимо Лопесом. Поединок пройдет в Лас-Вегасе при ограниченном количестве зрителей.
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