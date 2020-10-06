Лопес: 12 дней – и я абсолютный чемпион мира

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

"12 дней отделяют меня от звания абсолютного чемпиона мира. Вот о чём я думаю. Мне 23 года. И мне есть что показать. Я доволен и абсолютно не нервничаю. Готов, настроен решительно. Ведь абсолютный чемпион – это историческое событие. Поэтому я реально счастлив и благодарен.

Жду не дождусь боя. Я движусь вперед, у меня свои причины. Я просто смотрю, как Ломаченко себя превозносит над остальными. Я же больше вижу, чем видите вы. Потому что еще есть то, что всегда остается за кадром, за кулисами. И мне не нравится то, что он о себе возомнил.

Понимаю нынешних бойцов и Флойда Мейвезера, которые дорожат своим «ноликом» в графе поражений. Но зарабатывать можно даже несмотря на поражения. Взгляните на Энтони Джошуа и Канело Альвареса. Поэтому я не считаю, что рискую, когда выхожу на Ломаченко. Но и о поражении тоже не думаю", - сказал чемпион IBF.