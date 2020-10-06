Теофимо Лопес-старший: Если мой сын попадет по Ломаченко хорошим ударом, то выбьет все его дерьмо

Отец чемпиона мира IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал в интервью на ESPN, что его сын готов на все 100% к поединку против чемпиона WBA, WBO и Василия Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Ломаченко в течение поединка выбрасывает много ударов. Даже если Ломаченко выбрасывает легкий джеб, он продолжает бить, чтобы оставлять тебя в беспокойстве. После джеба Ломаченко смещается вправо, но Теофимо ему это не поможет. Сейчас мы имеем миллион разных вещей, о которых Ломаченко даже не знает.

После того как мой сын попадет по Ломаченко хорошим ударом, то все его дерьмо будет на настиле. Мой сын будет работать от его стиля и когда он приспособится, то это будет конец".

Напомним, поединок Ломаченко и Лопеса состоится 17 октября в Лас-Вегасе.