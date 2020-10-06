Владимир Кличко объявил о начале продаж его новой книги

Легенда украинского бокса в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) рассказал о том, что его новая книга поступила в продажу.

"Наконец-то — официальная дата релиза. Зеленый свет моей новой книге", – написал Кличко.

Книга называется "Управление вызовами – откройте для себя силу воли".

Уже с 5 октября ее можно приобрести в Германии и других странах Европы.