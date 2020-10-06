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Владимир Кличко объявил о начале продаж его новой книги
В продажу она поступила с 5 октября
Легенда украинского бокса в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) рассказал о том, что его новая книга поступила в продажу.
"Наконец-то — официальная дата релиза. Зеленый свет моей новой книге", – написал Кличко.
Книга называется "Управление вызовами – откройте для себя силу воли".
Уже с 5 октября ее можно приобрести в Германии и других странах Европы.
Boooom! ???? Finally- the official release date! ???? Green light for my new book: "F.A.C.E. the Challenge - discover the willpower inside you! Now available in stores! ???? Link in Bio #keeponpunching #willpower #release #facemethodbook #TeamKlitschko #Klitschko #FaceTheChallenge
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