Рой Джонс: Сможет ли подбородок Ломаченко выдержать мощь Лопеса?

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.

"Это очень интересный бой. Я не могу дождаться, чтобы увидеть его, потому что у Теофимо Лопеса взрывная мощь. Сможет ли подбородок Ломаченко держать эту мощь – это вопрос. Нам нужно увидеть, что у Ломаченко в запасе, как он будет иметь дело с этой взрывчатостью Теофимо Лопеса.

Ломаченко покажет, первый ли он, и почему он номер один из топ-3 pound-for-pound лучших бойцов на сегодня. Потому что ему придется использовать каждый финт из учебника, чтобы пройти Теофимо Лопеса.

Стареет ли Ломаченко? Единственная вещь, которая показывает его возраст – это свидетельство о рождении! Вот и все. По остальному вы не можете так сказать. Как кто-то может говорить мне, что Ломаченко начал показывать возраст?! Он выглядит тем же каждый чертов раз, когда вы видите его. Такой же быстрый, такой же активный, выбрасывает такое же множество ударов.

Ломаченко больше не доминирует? Он дерется против больших бойцов! Он же поднялся в 61 кг, хотя на самом деле он из 59 кг. Он поднялся в 61 кг, но по природе он боец из 59 кг! Конечно, он напрягается против этих парней. Они крупнее, чем он", - сказал Джонс.