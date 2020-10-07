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Лопес рассказал, с кем будет драться после победы над Ломаченко

Бокс
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Самоуверенный американец

Лопес рассказал, с кем будет драться после победы над Ломаченко
Новина українською

17 октября в Лас-Вегасе чемпион IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) проведет бой с Василием Ломаченко, которому принадлежат титулы WBA, WBO и WBC Franchise.

"Что буду делать, когда побью Ломаченко? Хочу еще более масштабные и большие бои. Так что не предлагайте мне бой с каким-то там Феликсом Вердехо. Разве что только в том случае, если он сперва возьмет титул.

Намного лучше сделать мне сразу же после Ломаченко бой с объединенным чемпионом первого полусреднего веса Хосе Карлосом Рамиресом. Можно не только с ним, но и с вторым объединённым чемпионом этого дивизиона Джошем Тейлором. Одного скушаю на завтрак, второго – на обед.

Бой с Ломаченко – это дуэль не только сыновей, но и отцов. А еще это бой старого льва с молодым. Круто, что победителю достанется все", - подытожил Теофимо.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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