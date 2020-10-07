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Арум прояснил ситуацию с реваншем Ломаченко и Лопеса
Комментарий босса Top Rank
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.
Известно, что в контракте на бой не прописана опция обязательного реванша. Боб Арум рассказал, почему на бумаге не стал обязывать Ломаченко и Лопеса к повторному бою.
"Я не верю в обязательные реванши. Это Эдди Хирн прописывает опцию обязательного реванша в каждом контракте. Для меня это признак неуверенности в своих бойцах.
Я считаю так: пусть боксеры дерутся и определят победителя и проигравшего. Если они захотят реванш, то он будет. Но все зависит от них", - сказал промоутер-ветеран.
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