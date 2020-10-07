Теофимо Лопес: Наш бой с Ломаченко всегда будут помнить – это историческое событие

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) прокомментировал предстоящий бой с обладателем титулов WBA, WBO и WBC, украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Это отличный матч-ап. У нас есть два отца в качестве главных тренеров. Это бой, в котором участвуют дуэты отцов и сыновей, а победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Это всегда будут помнить – это историческое событие. На кону все титулы, со стороны Ломаченко – WBA, WBC, WBO и The Ring, и со стороны Теофимо Лопеса – IBF", – сказал Лопес в интервью юутб-каналу FightHype.com.