  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Контракт Ломаченко и Лопеса не предусматривает опцию реванша
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Контракт Ломаченко и Лопеса не предусматривает опцию реванша

Бокс
(1 голосов)

Будет всего один бой

Контракт Ломаченко и Лопеса не предусматривает опцию реванша
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что в контракте боя между обладателем титулов WBA, WBO и WBC, украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) нет опции реванша.

"Я отвечу, почему в контракте нет опции реванша. Я не верю в опции реванша. Благодаря нашему другу Эдди Хирну ими злоупотребляют. Он прописывает опцию реванша в каждом контракте. Это признак неуверенности в том, как выступят его бойцы.

Моя позиция такова: пусть бойцы дерутся, среди них будет победитель и проигравший. Если они захотят провести реванш, все будет зависеть от них. Но ни в одном из контрактов, над которыми я работаю, я не требую реванша", – сказал Арум ютуб-каналу Top Rank Boxing.

Поединок Ломаченко – Лопес запланирован на 17 октября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...