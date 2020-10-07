Контракт Ломаченко и Лопеса не предусматривает опцию реванша

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что в контракте боя между обладателем титулов WBA, WBO и WBC, украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) нет опции реванша.

"Я отвечу, почему в контракте нет опции реванша. Я не верю в опции реванша. Благодаря нашему другу Эдди Хирну ими злоупотребляют. Он прописывает опцию реванша в каждом контракте. Это признак неуверенности в том, как выступят его бойцы.

Моя позиция такова: пусть бойцы дерутся, среди них будет победитель и проигравший. Если они захотят провести реванш, все будет зависеть от них. Но ни в одном из контрактов, над которыми я работаю, я не требую реванша", – сказал Арум ютуб-каналу Top Rank Boxing.

Поединок Ломаченко – Лопес запланирован на 17 октября.