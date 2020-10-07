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Ломаченко: Сейчас не думаю о своем возрасте

Бокс
(1 голосов)

Украинец уверен в своих силах

Ломаченко: Сейчас не думаю о своем возрасте
Новина українською

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал о своем возрасте.

"Сейчас не думаю о своем возрасте, потому что мне только 32 года. Кто определил, когда приходит старость в боксе? Это зависит от каждого – кто-то стареет в 32, другие в 37, третьи в 45.

Это зависит от образа жизни. Я отлично себя чувствую. Я чувствую себя молодым", – сказал Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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