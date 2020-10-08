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Беринчик взвесился перед боем с румыном
Боксеры выйдут на ринг уже сегодня
Чемпион WBO International Денис Беринчик (13-0, 7 КО) на взвешивании идеально вписался в лимит легкого веса (до 61,2 кг). За сутки до боя украинец показал на весах 61,2 кг.
Соперник Беринчика по титульному поединку румын Виорел Симион (22-3, 9 КО) на весах показал 60,5 кг.
Бой Беринчик – Симион станет главным событием вечера бокса от K2 Promotions и пройдет в селе Лесники Киевской области в комплексе Equides Club.
14-й бой Дениса Беринчика на профессиональном ринге покажет стриминговый сервис MEGOGO. Начало поединка – не ранее 21:30 по киевскому времени.
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