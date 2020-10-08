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Ломаченко – Лопес: за 10 дней до боя. ВИДЕО
Украинский чемпион показал, как проходит его подготовка к предстоящему мегафайту
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.
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