Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес на тренировке бьет грушу с портретом Ломаченко
Теофимо настраивается на бой
Промоутерская компания Top Rank показала, как Теофимо Лопес отрабатывает удары на груше с изображением своего будущего соперника – двукратного олимпийского чемпиона из Украины Василия Ломаченко.
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цыганков прокомментировал разгром в товарищеском поединке с Францией
- COVID-19 в Десне: клуб отреагировал на слухи о вспышке
- Разбитый легион. Украинцы, играющие за границей, не помогают сборной
- Рой Джонс: Сможет ли подбородок Ломаченко выдержать мощь Лопеса?
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...