Лопес на тренировке бьет грушу с портретом Ломаченко

Промоутерская компания Top Rank показала, как Теофимо Лопес отрабатывает удары на груше с изображением своего будущего соперника – двукратного олимпийского чемпиона из Украины Василия Ломаченко.

Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе.