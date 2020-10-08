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Кроуфорд в ноябре проведет бой с Бруком
Один из лучших боксеров мира возвращается в ринг
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) 14 ноября в США встретится с экс-чемпионом IBF Келлом Бруком (39-2, 27 КО).
Бой Кроуфорд – Брук уже внесен в базу данных портала BoxRec. Поединок получил максимальные пять звезд.
Теренс Кроуфорд в последнем бою в середине декабря 2019 года досрочно разобрался с обязательным претендентом Эгисом Каваляускасом.
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