Кроуфорд в ноябре проведет бой с Бруком

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум подтвердил, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) 14 ноября в США встретится с экс-чемпионом IBF Келлом Бруком (39-2, 27 КО).

Бой Кроуфорд – Брук уже внесен в базу данных портала BoxRec. Поединок получил максимальные пять звезд.

Теренс Кроуфорд в последнем бою в середине декабря 2019 года досрочно разобрался с обязательным претендентом Эгисом Каваляускасом.