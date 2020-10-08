Бронзовый призер УПЛ поддержал Беринчика перед боем

Чемпион WBO International Денис Беринчик (13-0, 7 КО) сегодня в Лесниках под Киевом проведет защиту титула против опытного румына Виорела Симиона (22-3, 9 КО).

Беринчик является амбассадором Зари – клуб украинской Премьер-лиги пожелал боксеру удачи в сегодняшнем бою.

"Искренне желаем Денису победы в сегодняшней битве!

P.S. Кстати, раньше на бой Денис обещал выйти в футболке Зари, помните?", - пишет Instagram Зари.

14-й бой Дениса Беринчика на профессиональном ринге покажет стриминговый сервис MEGOGO. Начало поединка – не ранее 21:30 по киевскому времени.