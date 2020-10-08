Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бронзовый призер УПЛ поддержал Беринчика перед боем
Луганская Заря обратилась к боксеру
Чемпион WBO International Денис Беринчик (13-0, 7 КО) сегодня в Лесниках под Киевом проведет защиту титула против опытного румына Виорела Симиона (22-3, 9 КО).
Беринчик является амбассадором Зари – клуб украинской Премьер-лиги пожелал боксеру удачи в сегодняшнем бою.
"Искренне желаем Денису победы в сегодняшней битве!
P.S. Кстати, раньше на бой Денис обещал выйти в футболке Зари, помните?", - пишет Instagram Зари.
14-й бой Дениса Беринчика на профессиональном ринге покажет стриминговый сервис MEGOGO. Начало поединка – не ранее 21:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- "Большая легенда, большое уважение". Лидеры сборной Франции сфотографировались с Шевченко
- Анонс матчей плей-офф отбора к Евро-2020. Кто будет соперником Украины?
- Разбитый легион. Украинцы, играющие за границей, не помогают сборной
- Рой Джонс: Сможет ли подбородок Ломаченко выдержать мощь Лопеса?
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО