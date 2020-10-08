Лопес: Стану новым Мэнни Пакьяо

Чемпион IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) 17 октября в Лас-Вегасе проведет бой с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

"Я из тех, кто приходит и свергает с трона. Бой с Ломаченко – это то, о чем мы можем говорить до конца моей карьеры, ведь этот парень входит в топ-5 вне зависимости от весовой категории.

С нетерпением жду возможности двигаться дальше. Может быть, я перейду в первый средний вес. Кто знает, что ждет меня в будущем.

Знаю одно: Боб Арум назовет меня следующим Мэнни Пакьяо", - цитирует Лопеса BoxingScene.