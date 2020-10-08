Ломаченко: Лопес удерживает мой пояс IBF, поэтому я хочу драться с ним

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко рассказал, что его интересует не Теофимо Лопес, а принадлежащий ему титул IBF, которого не хватает в коллекции украинца.

"Это следующий шаг на пути к моей цели, к моей мечте. Это будет унификация всех титулов. Лопес удерживает мой пояс IBF, поэтому я хочу драться с ним. Я желаю сразиться с парнем, у которого есть титул.

Я не беспокоюсь о том, что кто-то называет Лопеса сложным соперником для меня. Я не думаю об этом, поскольку знаю себя, свою команду и свою стратегию. Я знаю, что мне нужно сделать в ринге.

Я видел поединки Лопеса с левшами. Я понимаю, что он будет использовать в этом бою. Конечно, я знаю его сильные стороны", - сказал Василий Ломаченко в интервью ESPN.