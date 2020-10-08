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Названа дата боя Спенс - Гарсия

Бокс
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Он состоится уже совсем скоро

Названа дата боя Спенс - Гарсия
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Титульный поединок в полусреднем дивизионе между чемпионом мира по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом (26-0, 21 КО) и экс-обладателем титулов в двух весовых категориях Дэнни Гарсией (36-2-0, 21 KO) состоится 5-го декабря.

Изначально поединок был запланирован на 21 ноября, но телеканал Showtime решил перенести этот ивент. Об этом сообщает boxingscene.com.

Главный бой турнира PBC on FOX пройдет на 80-тысячном AT&T Stadium, расположенном в городе Арлингтон, штат Техас (США).

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В статье: Эррол Спенс Дэнни Гарсия
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