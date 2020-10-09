Беринчик техническим нокаутом побил 39-летнего румына

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (14-0, 8 КО) в главном событии вечера бокса в Лесниках (Киевская область) досрочно остановил опытного румына Виорела Симиона (22-4, 9 КО).

Быстрый и разнообразный бокс Беринчика с первых минут поставил в тупик Симиона. Румын несколько раундов пытался соответствовать скоростям хозяина ринга, но вскоре начал замедляться на ногах и стал легкой мишенью для Дениса.

В концовке шестого раунда Беринчик у канатов организовал для Симиона первый нокдаун. Спустя три минуты гость еще раз побывал на настиле ринга, пропустив левый боковой в подбородок. На восьмой раунд Симион не вышел – победа Беринчика отказом в стиле Василия Ломаченко.

Денис Беринчик впервые с декабря 2018 года одержал победу до оглашения судейских записок.