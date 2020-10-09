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Беринчик в 2021 году может провести три боя
У Дениса амбициозные планы
Накануне Денис Беринчик (14-0, 8 КО) досрочно разобрался с Виорелом Симионом (22-4, 9 КО) и защитил титул WBO International в легком весе.
Дальнейшие планы украинца зависят от того, что произойдет 17 октября в бою между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), которые в Лас-Вегасе определят абсолютного чемпиона мира в легком весе.
"Мы ждем 17 октября, когда определиться абсолютный чемпион мира в легком весе. Победитель определит долю титула WBO, по которому продвигается Денис. От того, что решит чемпион будет зависеть решение Всемирной боксерской организации о судьбе пояса об официальном претенденте.
Это будет либо бой за вакантный титул между Беринчиком и Тагоэ или это будет турнир четырех за право драться с чемпионом.
В 2021 году запланировал бы 3 боя для Беринчика, если не будет травм, форс-мажоров. Денис хочет драться за пояс чемпиона мира, как любой нормальный боксер. Я должен ему сделать чемпионский бой", - заявил промоутер Беринчика, глава промоутерской компании К2 Promotions Александр Красюк.
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