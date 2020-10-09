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Усик в Киеве встретился с бывшим российским бойцом UFC
Интересно, о чем они беседовали
Экс-чемпион UFC и голливудский актер Олег Тактаров в столице Украины повстречался с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (17-0, 13 КО).
"Мой любимый боксер с самой достойной гражданской позицией и человеческой порядочностью. Пример для молодежи – Александр Усик", - написал Тактаров в Instagram.
Александр Усик вернется на ринг 31 октября в Великобритании в бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).
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