Усик в Киеве встретился с бывшим российским бойцом UFC

Экс-чемпион UFC и голливудский актер Олег Тактаров в столице Украины повстречался с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (17-0, 13 КО).

"Мой любимый боксер с самой достойной гражданской позицией и человеческой порядочностью. Пример для молодежи – Александр Усик", - написал Тактаров в Instagram.

Александр Усик вернется на ринг 31 октября в Великобритании в бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).