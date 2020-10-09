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Усик в Киеве встретился с бывшим российским бойцом UFC

Бокс
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Интересно, о чем они беседовали

Усик в Киеве встретился с бывшим российским бойцом UFC
Новина українською

Экс-чемпион UFC и голливудский актер Олег Тактаров в столице Украины повстречался с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (17-0, 13 КО).

"Мой любимый боксер с самой достойной гражданской позицией и человеческой порядочностью. Пример для молодежи – Александр Усик", - написал Тактаров в Instagram.

Александр Усик вернется на ринг 31 октября в Великобритании в бою с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО).

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В статье: Александр Усик Бокс
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