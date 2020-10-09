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Беринчик: Я на правильном пути
Комментарий Дениса после 14-й победы на профи-ринге
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (14-0, 8 КО) накануне в главном событии вечера бокса в Лесниках (Киевская область) досрочно прошел опытного румына Виорела Симиона (22-4, 9 КО).
"Все удалось сделать, что планировал в ринге. Спасибо промоутерам за бой, а также моей команде. Всем, кто помогал в подготовке.
Есть ошибки, есть над чем работать. Я на правильном пути, идем к первым строчкам рейтинга. Думаю, буду 2-3 номером, чтобы потом участвовать в бою-элиминаторе за право бороться за пояс чемпиона мира", - сказал Беринчик после боя.
Ранее промоутер Дениса Беринчика
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