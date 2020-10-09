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У Пакьяо заберут титул, если он проведет бой с МакГрегором

Бокс
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Легенде предстоит нелегкий выбор

У Пакьяо заберут титул, если он проведет бой с МакГрегором
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Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) 2021 год планирует начать боем со звездой UFC Конором МакГрегором. Предполагается, что поединок состоится в первом квартале 2021 года, а большую часть своего гонорара Пакьяо направит на борьбу с пандемией в родных Филиппинах.

Поскольку МакГрегор не входит в топ-15 рейтинга WBA, то Всемирная боксерская ассоциация может отобрать у Пакьяо чемпионский пояс. Титулом ветеран завладел в июле 2019 года после победы над Китом Турманом.

Помимо МакГрегора на бой с Пакьяо претендует и Теренс Кроуфорд, у которого на ноябрь запланирован поединок с Келлом Бруком.

Конор МакГрегор на профи-ринге провел всего один бой – три года назад ирландец техническим нокаутом проиграл Флойду Мейвезеру.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Оскар Де Ла Хойя в 47 лет объявил о возобновлении карьеры.

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В статье: Мэнни Пакьяо Конор Макгрегор
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