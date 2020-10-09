Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Кличко: Кричал Владимиру, чтобы добивал Джошуа
Джонатан Бэнкс вспомнил о легендарном поединке
В апреле 2017 года Владимир Кличко в последнем бою в карьере на Уэмбли техническим нокаутом в 11-м раунде проиграл Энтони Джошуа и упустил шанс снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе.
Кличко в пятом раунде впервые побывал в нокдауне, но в шестом раунде отправил Джошуа на настил ринга. Украинец позволил чемпиону восстановиться, а в 11-м раунде после пропущенного апперкота не сдержал яростную атаку нынешнего лидера супертяжелого веса.
"Я кричал Владимиру: "Добивай его, добивай, добивай, добивай, добивай, добивай!".
Наверное, он сожалеет о том, что не добил Джошуа. Но в то же время, учитывая насколько долгой была его карьера, тот факт, что Владимир завершил ее на ногах, а не на спине, тоже впечатляет", - говорит Джонатан Бэнкс.
У Владимира Кличко было право на реванш с Энтони Джошуа, но летом 2017 года украинец неожиданно заявил об уходе из бокса.
Популярное сейчас
- Украина - Германия: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Динамо начинает продажу билетов на матчи группового этапа Лиги чемпионов
- COVID-19 в Шахтере, контракт Супряги, плей-офф отбора на Евро. Главные новости за 8 октября
- Беринчик вышел на бой против Симиона в футболке Зари
- Молодой защитник Динамо сделал предложение своей очаровательной девушке. ФОТО
- Николай Морозюк: Сейчас мы с Ириной не вместе. У нас сейчас творческий семейный отпуск