  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Экс-тренер Кличко: Кричал Владимиру, чтобы добивал Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-тренер Кличко: Кричал Владимиру, чтобы добивал Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Джонатан Бэнкс вспомнил о легендарном поединке

Экс-тренер Кличко: Кричал Владимиру, чтобы добивал Джошуа
Новина українською

В апреле 2017 года Владимир Кличко в последнем бою в карьере на Уэмбли техническим нокаутом в 11-м раунде проиграл Энтони Джошуа и упустил шанс снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Кличко в пятом раунде впервые побывал в нокдауне, но в шестом раунде отправил Джошуа на настил ринга. Украинец позволил чемпиону восстановиться, а в 11-м раунде после пропущенного апперкота не сдержал яростную атаку нынешнего лидера супертяжелого веса.

"Я кричал Владимиру: "Добивай его, добивай, добивай, добивай, добивай, добивай!".

Наверное, он сожалеет о том, что не добил Джошуа. Но в то же время, учитывая насколько долгой была его карьера, тот факт, что Владимир завершил ее на ногах, а не на спине, тоже впечатляет", - говорит Джонатан Бэнкс.

У Владимира Кличко было право на реванш с Энтони Джошуа, но летом 2017 года украинец неожиданно заявил об уходе из бокса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fightnews.info

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...