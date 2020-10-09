Экс-тренер Кличко: Кричал Владимиру, чтобы добивал Джошуа

В апреле 2017 года Владимир Кличко в последнем бою в карьере на Уэмбли техническим нокаутом в 11-м раунде проиграл Энтони Джошуа и упустил шанс снова стать чемпионом мира в супертяжелом весе.

Кличко в пятом раунде впервые побывал в нокдауне, но в шестом раунде отправил Джошуа на настил ринга. Украинец позволил чемпиону восстановиться, а в 11-м раунде после пропущенного апперкота не сдержал яростную атаку нынешнего лидера супертяжелого веса.

"Я кричал Владимиру: "Добивай его, добивай, добивай, добивай, добивай, добивай!".

Наверное, он сожалеет о том, что не добил Джошуа. Но в то же время, учитывая насколько долгой была его карьера, тот факт, что Владимир завершил ее на ногах, а не на спине, тоже впечатляет", - говорит Джонатан Бэнкс.

У Владимира Кличко было право на реванш с Энтони Джошуа, но летом 2017 года украинец неожиданно заявил об уходе из бокса.