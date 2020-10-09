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Хирн: Арум взял деньги за бой Ломаченко - Лопес, но жалуется, что другие тоже продают поединки

Бокс
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Эдди на связи

Хирн: Арум взял деньги за бой Ломаченко - Лопес, но жалуется, что другие тоже продают поединки
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Промоутер Эдди Хирн отреагировал на высказывания главы Top Rank Боба Арума о том, что в Британии не интересен бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

"Боб Арум рассказывает свое видение ситуации. Он получил от меня предложение по поединку Ломаченко, но он пошел прямо на Sky, а они отправили его ко мне.

Арум не может упрекать нас в том, что мы все бои делаем на PPV. Он хотел устроить на PPV бой Брук – Кроуфорд.

В коммерческом мире бокс в 4 часа утра по местному времени не работает, это не дает рейтингов. Руководство Sky мало что знает о Лопесе. Возможно, они даже недостаточно много знают о Ломаченко. Но они смотрят на цифры, связанные с этим поединком.

В итоге бой Ломаченко – Лопес будет платным. В Великобритании его покажут на PPV. Арум взял деньги за этот бой, но жалуется, что другие тоже продают поединки", – сказал в интервъю DAZN Хирн.

Напомним, что поединок Ломаченко – Лопес состоится 17 октября.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Эдди Хирн Теофимо Лопес
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